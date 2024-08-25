100 girişime 10 milyon dolar yatırım yapacak

Türkiye’yi bir inovasyon merkezi hâline getirme vizyonuyla yola çıkan Kayacan Ventures erken aşama teknoloji girişimlerine, özellikle yapay zekâ, blockchain, fintech ve siber güvenlik alanlarında 100 girişime yatırım yapacak.

TÜRKİYE GAZETESİ- Türkiye’yi bir inovasyon merkezi hâline getirme vizyonuyla yola çıkan Kayacan Ventures erken aşama teknoloji girişimlerine, özellikle yapay zekâ, blockchain, fintech ve siber güvenlik alanlarında 100 girişime yatırım yapacak. Kayacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ulaş Kayacan “Kısa vadede, her yıl 10-15 teknoloji girişimine yatırım yaparak, bu girişimlerin global pazarlarda güçlü bir şekilde konumlanmasını sağlamak öncelikli hedefimiz. Orta vadede, portföyümüzdeki şirketlerin yüzde 70’ini küresel başarıya ulaştırmayı, uzun vadede ise dünya çapında tanınan ve lider bir teknoloji yatırım fonu olmayı amaçlıyoruz. 2030 yılına kadar ise 100 girişime 10 milyon dolar yatırım yapmayı hedefliyoruz” dedi.