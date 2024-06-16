Yapay zekâ ete kemiğe bürünüyor: Mavi yaka robot dönemi!

Yapay zekâ, geleneksel endüstriyel robotların ötesinde daha karmaşık insansı robotlarla üretim süreçlerine dâhil oluyor. Otomotiv sektöründe kontrolü ele geçirmek üzere olan yapay zekâlı robotlar, insanoğlunu üretim sürecinin dışına itiyor.

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - ABD merkezli çip üreticisi Nvidia’nın kurucusu ve CEO’su Jensen Huang, Taipei’deki COMPUTEX konferansında ilginç açıklamalarda bulundu. 3 trilyon doları aşan değeri ile dünyanın en değerli şirketine liderlik eden Huang, yapay zekânın bir sonraki dalgasının “fi ziksel yapay zekâ” olacağına dikkat çekti. Huang aslında yapay zekâlı geleneksel endüstriyel robotların ötesinde daha karmaşık insansı robotların hayatımızın parçası olacağından bahsediyor.

İNSAN ÜRETİMDEN DIŞLANIYOR

Sensörler, IoT, 5G ve yapay zekâ ile donatılmış metal yakalılar fabrikalarda hâkimiyeti ele geçirmek üzere. Belki de

insanoğlu ilk defa üretimden dışlanıyor. İnsansı robotların kontrolü ele alacağı sektörler ise otomotiv ve karanlık fabrikalar olacak gibi görünüyor.

MERCEDES TEST ETMEYE BAŞLADI

Bu alanda sadece Nvidia değil yapay zekâ devi OpenAI ile insansı robotlar üzerinde çalışan Figure AI ciddi yatırım yapıyor. BMW, Güney Carolina’daki Spartanburg fabrikasında Figure AI’ın Model 01 isimli insansı robotunu test ederken Macaristan’daki fabrikasında Apollo robotunun denemelerine başladı.

ÇİNLİLER SAHADA

Çinli otomobil üreticisi Dongfeng ise insansı robotlar geliştiren Ubtech Robotics ile stratejik bir anlaşma imzaladı. Ubtech’in en gelişmiş modellerinden biri olan Walker S isimli insansı robot hâlihazırda Çinli otomobil üreticilerinin elektrikli araçlarının üretiminde kullanılıyor. Walker S robotları emniyet kemeri denetimi, kapı kilit testleri, gövde kalite kontrolleri, yağ dolumu ve etiket uygulamaları gibi görevleri yerine getirebiliyor

Otomotiv piyasasına giriş yapan Xiaomi de gelecekte insansı robotu CyberOne’ı, üretim süreçlerine entegre etmeyi planlıyor. CyberOne, 300 Nm’ye kadar torka ulaşabiliyor. Gelişmiş görüş yeteneklerine sahip robot, gerçek dünyanın üç boyutlu sanal görüntüsünü oluşturabiliyor. 177 cm boyunda ve 52 kg ağırlığındaki robot insan hareketlerini simüle edebiliyor. Ayrıca insanların duygularını anlayıp etkileşime girebiliyor. Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın da Optimus isimli insansız robotu bulunuyor. Şirket, Donfeng gibi üretim süreçlerinde kendi robotlarını kullanmayı düşünüyor.

AMAZON, TESLA, SAMSUNG…

Robot hâkimiyeti hemen hemen her alanda kendini gösteriyor. İnsani olmayan çalışma ortamı ile gündeme gelen Amazon insansı robot yatırımında iştahlı görünüyor. Agility Robotics ile ortaklık yapan Amazon depolarını Digit’e emanet etmek için sabırsızlıkla bekliyor. Ford ile gündeme gelen Digit, yüksek sayılacak bir hareket kabiliyetine sahip. Merdiven çıkma problemi olmayan robot, kollarıyla 18 kg kadar paketleri/ kutuları kaldırabiliyor. Üstünde bir Lidar tarayıcı ve hareketli LED gözler bulunan robot, diğer sensörlerinin yardımıyla çevreye çarpmadan yol alabiliyor ve birçok farklı alanda kullanılma potansiyeli ortaya koyuyor. Samsung da şimdiden insansız fabrikalara geçiş planı yapıyor. Hedef, 2030 yılına kadar tamamen insan faktörünü ortadan kaldırmak.

DÜNYAYI İŞSİZLİK BEKLİYOR

Akıllanan üretim süreçleri, insan faktörünü devreden çıkarmaya başladı. Gerçek şu ki, dönüşüm fabrikalarla kalmayacak çok hızlı bir şekilde evlere kadar girecek. Robotlar hayatımızı kolaylaştırsa da, şirketler açısından kârlı olsa da işsizlik ve sosyolojik değişimler teknoloji çağının en büyük problemlerinden biri olacak.

NEDEN İNSANSI?

Robotların insansı olarak tasarlanmasının elbette bir sebebi var. Fabrikada, evde, ofi ste kapı kolları, merdiven gibi birçok altyapı insanlar için tasarlandığı için robotların da insan merkezli bir bakış açısıyla tasarlanması gerekiyor

BİR ROBOTUN MALİTEYİ 10 BİN DOLAR

İnsansı robotun endüstriyel versiyonunun maliyetleri 20 bin dolarların altına gerilemiş

durumda. Gelecek yıl 10 bin dolara kadar inmesi bekleniyor. Robot maliyetleri düştükçe robot işçi sayısı hızla artacak.

145 MİLYAR DOLARLIK PAZAR

Goldman Sachs’ın tahminine göre2025’ten 2035’e kadar insansı robotların küresel satışlarının iki katına çıkması bekleniyor. Pazarın 2035’te 154 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.