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İhlâs Vakfı, Dünya Robotik Yarışması'nda

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İhlâs Vakfı, Dünya Robotik Yarışması&#039;nda

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İhlâs Vakfı Gelecek Vadisi öğrencileri, bu sene ilk defa katıldıkları Ulusal Riders Robotik Yarışması’nda Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye çapında 48 okulun katıldığı Ulusal Riders Robotik Yarışması yüzlerce katılımcı ile online simülasyon ortamında, heyecan dolu bir atmosferde gerçekleşti. Yarışmaya ilk defa katılan İhlâs Vakfı Gelecek Vadisi öğrencileri, Türkiye üçüncüsü oldu. Öğrencilerin ilk seneden derece almaları öğrencileri ve velileri heyecanlandırdı.

"BİNLERCE ÖĞRENCİYE ONLİNE EĞİTİMLER VERDİK"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gelecek Vadisi Koordinatörü Ahmet Emre Çetin “İhlâs Vakfı Gelecek Vadisi olarak bu sene başlamış olduğumuz simülasyon ve robotik kodlama eğitimlerine Hollanda, Almanya, Amerika ve Türkiye’nin birçok şehrinden öğrencilerimiz katıldı. Yarışmada üçüncü olan öğrencilerimiz gelecek sene ABD’deki Dünya Robotik Turnuvası’na katılmaya hak kazandı. Şu ana kadar binlerce öğrenciye robotik kodlama, üç boyutlu tasarım ve yapay zekâ gibi alanlarda online eğitimler verdik. İhlâs Vakfının online eğitimleri sayesinde öğrenciler, teknolojiye olan ilgilerini artırarak kendilerini geleceğin dünyasına hazırlama fırsatı buluyorlar” diye konuştu.

Programa katılmak isteyenler, ihlasvakfi.org.tr adresinden eğitimlere kaydolabiliyorlar.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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