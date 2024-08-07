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Haberler > Teknoloji > Yeni macOS Sequoia güncellemesi sese ve görüntüye erişebilen uygulamaları denetleyecek

Yeni macOS Sequoia güncellemesi sese ve görüntüye erişebilen uygulamaları denetleyecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yeni macOS Sequoia güncellemesi sese ve görüntüye erişebilen uygulamaları denetleyecek

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

macOS Sequoia ile ekran görüntüsü alma ve ekran kaydı uygulamalarını kullanmak biraz zahmetli hale gelecek. Artık her hafta veya Mac'inizi yeniden başlattığınızda izin vermeniz gerekecek.

MacOS Sequoia'nın beta sürümünde, kullanıcılar ekran görüntüsü alma veya ekran kaydı uygulamalarını kullanırken sürekli erişim izni vermenizi isteyen açılır pencerelerle ile karşılaşıyor. MacOS 15 ile bu tür uygulamaları kullanmak için haftalık olarak izinleri yenilemeniz gerekecek. Yeniden başlatılan her bilgisayar için uygulama izinleri tekrar isteniliyor. 

Yeni macOS Sequoia güncellemesi sese ve görüntüye erişebilen uygulamaları denetleyecek - 1. Resim

HAFTALIK DÜZENLİ OLARAK İZİN İSTENİLECEK

Apple, macOS Sequoia’da bir uygulamanın bilgisayarın ekranına ve sesine erişim izni istediğinde kullanıcıyı uyaran bir sistem mesajı ekledi. Ekran kaydı uygulamalarını kullandığınızda, "Uygulama bu bilgisayarın ekranına ve sesine erişebilir. Erişim izni vermeye devam etmek istiyor musunuz? Bu uygulama çalışırken masaüstünüzdeki açık uygulamalardan bilgi toplayabilir." mesajıyla karşılaşacaksınız.

Bu noktada izin vermeyi seçebilir veya sistem ayarlarına yönlendirilebilirsiniz.

9to5mac'in haberine göre, Apple, geliştiriciler ve tüm kullanıcılar için macOS 15 beta sürümlerini yayınlamaya devam ediyor. macOS Sequoia’nın final sürümünün Eylül veya Ekim ayında yayınlanması bekleniyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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