Muhteşem ordu sefere çıkıyor

9 Aralık 2023 07:40 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 07:43

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

En önde, ordunun su taşıyan bölükleri var. Ardından padişaha mahsus para ve eşyayı taşıyan 2.100 katır geliyor. Sonra 900 kişilik bir atlı hassa taburu bunları takip ediyor. Ordunun yiyecek ve cephanesini taşıyan 5.400 deve, her dizide altı hayvan bulunmak üzere 900 sıra hâlinde. Bu levazım tugayını 1.000 kişilik cebeci taburu, 500 kişilik istihkâm taburu ve 400 kişilik nakliye taburu takip ediyor.

GENERALLER İLK SIRADA

Her birliğin başındaki, subayları görüyor musun? Şimdi tımarlı sipahi tümenleri geçiyor. Muhteşem kalabalık nişancı, başdefterdar, Rumeli ve Anadolu kazaskerleri, dört vezir... Her vezirin önünde üç tuğcu, beylerbeylerinin önünde iki tuğcu, sancak beylerinin önünde ise bir tuğcu var. Bu generallerin hemen arkasında, kalabalık bir kurmay subayları, yaverler ve emir subayları grubu yer alıyor.

HEYECAN ZİRVEDE…

Birazdan padişahı göreceğiz. Ama önce sultanın şahsına bağlı saray birlikleri geliyor. Şahsi hizmetkârlar, sonra “çavuş” ve “kapıcıbaşı” denen ve sayıları 300’ü bulan hassa yaver ve emir subayları ilerliyor. Bak, hepsi usta terziler elinden çıkmış ve en değerli kumaşlardan göz kamaştırıcı üniformalar giymişler. On iki bin tam kadrolu Türk ağır piyade tümenini teşkil eden yeniçeriler, taburlar hâlinde yürüyor.

MEHTER YERİ GÖĞÜ İNLETİYOR

200 kişilik mehter takımı yeri göğü inleten havalar çalarak korkunç denecek derecede muhteşem ve muntazam adımlarla ilerliyor. Daha sonra 400 kişiden ibaret “solak” denen başka bir hassa taburu yer alıyor. Bunların başlarında tavus tüyünden sorguçlar var. Arkadan gelen 150 hassa yaveri ve protokol subayının üniformaları ise mücevhere boğulmuş. Elmas düğmeleri insanın gözünü kör edecek derecede ışık yayıyor.

İŞTE MUHTEŞEM SÜLEYMAN!

Ve 70 kişiden ibaret “peyk’ denen bir hassa takımı geliyor. Bunlar; 35’i sağda, 35’i solda olmak üzere yürüyor ve aralarında cihan padişahı Kanuni Sultan Süleyman at sürüyor. Padişah sade giyimli ama atı ihtişamlı ve görülmemiş güzellikte. Bu at, akıl almaz büyüklükte inci, pırlanta ve zümrütler kakılmış koşumlar taşıyor. Edirne halkı sessizlik içinde ama gururla ordularını seyrediyor. İşitilen tek şey, Mehterhane-i Hakani’nin cenk havaları... Gazanız mübarek ola!