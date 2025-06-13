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1 yılda büyüyor, 1 buçuk dakikada kırkılıyor! Çetin mesai başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Hayvancılık, Koyun, Sivas, Köy, Yün, Mayıs, Sıcaklık, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas'ta havaların ısınmasıyla beraber koyunların üzerinde 1 yılda büyüyen yünlerin kırkım işlemine başlandı. Koyunun yünlerinin kirlilik durumuna göre kırkım süresi 1 buçuk ila 5 dakika arasında değişiyor.

Küçükbaş hayvancılığın önemli merkezlerinden biri olan Sivas'ta havaların ısınmasıyla birlikte koyun kırkımı başladı. Sürü sahipleri, koyunların sıcak havalardan etkilenmemesi ve temizlenmesi amacıyla her yıl mayıs ayının ortalarından itibaren kırkım işlemine başlıyor.

5 DAKİKAYA KADAR ÇIKABİLİYOR

Elektrikli kırkım makineleri sayesinde dakikalar içerisinde tamamlanan işlem deneyimli kırkım ustaları tarafından yapılıyor. Koyunun yünlerinin kirlilik durumuna göre kırkım süresi 1 buçuk ila 5 dakika arasında değişiyor. Bir koyun ustası günde yaklaşık 200 koyunu kırkabiliyor. 25 yıldır koyun kırkımı yapan Ahmet Alıcı, 'Eskinde kırma işlemini makaslar ile yapardık" şeklinde konuştu.

1 yılda büyüyor, 1 buçuk dakikada kırkılıyor! Çetin mesai başladı - 1. Resim

"BİR KOYUN 1 BUÇUK DAKİKA KIRKILABİLİR"

Koyunların yünlerinin temiz olması durumunda 1 buçuk dakika kırkılabileceğini ifade eden Alıcı, "Bu koyun kırkma işlemi bizim mevsimlik işimiz. Eskiden kırkma makasları vardı Kırklık diye de adlandırılırdı şimdilerde makinalar çıktı Türkiye'de de üretilebilen makinalar bunlar. Bu makinalar sayesinde işimiz çok kolaylaştı bu durum hayvan yetiştiriciliği ile uğraşan vatandaşlarımız için de çok iyi oldu. Bir koyunun kırkımı 1.5 dakika ile 5 dakika arasında değişiyor. Koyunların yünü temiz olursa 1 buçuk dakikada kırkılabilir. Koyun zayıf ve kirli olursa da bu süre uzar ve 4 ila 5 dakikaya kadar çıkabilir. Koyunlar mayıs ayında kırılmaya başlanır. Koyunları kırktırmak yem yedirmekten daha önemli" dedi.

1 yılda büyüyor, 1 buçuk dakikada kırkılıyor! Çetin mesai başladı - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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