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14 yıldır tarladan sofraya! Hal fiyatına satıyorlar, vatandaş akın akın gidiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Elazığ, Tarım, Organik Tarım, Hal, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ’da Cankara ailesi, 14 yıldır herhangi bir kimyasal ürün kullanmadan ürettikleri salatalıkları hal fiyatına satıyor. Müşteriler tarladan taze taze ürünleri seçip alırken aile ise hasada devam ediyor.

Elazığ’da yaşayan Saadet ve Resul Cankara ailesi 14 yıldır kendi imkanlarıyla ve tamamen doğal yöntemlerle ürettikleri salatalıkları hal fiyatına satarak hem müşterilerine sağlıklı ürün sunuyor hem de geçimlerini sağlıyor.

16 DÖNÜM ÜZERİNDE HASAT BAŞLADI

Yıllardır Ulukent Mahallesi’ndeki tarlada salatalık eken ve kendi müşteri kitlesini oluşturan aile, bu sayede 3 çocuğunu okutmanın mutluluğu yaşıyor. Bu yıl da 16 dönüm üzerinde çalışmalarını sürdüren aile, hasada devam ediyor. Doğan ürün almak isteyen müşteriler ise tarlanın yolunu tutuyor.

14 yıldır tarladan sofraya! Hal fiyatına satıyorlar, vatandaş akın akın gidiyor - 1. Resim

"HAL FİYATINA SATIŞ YAPIYORUZ"

Salatalık fiyatlarının pazara nazaran çok daha uygun olduğunu ve kendileri mahsulü toplarken müşterilerine izleme fırsatı verdiklerini belirten Abdulsamet Cankara, "16 dönümlük arazi içerisinde 14 yılı aşkın süredir vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Gelen hemşerilerimiz bizi burada bekler. Kendimiz topluyoruz, vatandaşlar bizi izlerler. Dalından ve organik bir şekilde kendilerine servis ediyoruz. Burası şu an tüm müşterilerimize ve hemşerilerimize hitap ediyor. Tamamen organik, herhangi bir kimyasal madde kullanılmıyor. Organik olduğunu yiyen kişiler tadından ve kokusundan anlayabiliyor. Sebzelerimizi hale göndermiyoruz. Burada, olduğu gibi dalından sunuyoruz. Fiyatları pazara nazaran daha uyun, hal fiyatına satış yapıyoruz" dedi.

14 yıldır tarladan sofraya! Hal fiyatına satıyorlar, vatandaş akın akın gidiyor - 2. Resim

"TARLADAN EDİNDİĞİM GELİRLE 3 ÇOCUK OKUTTUM"

Bu süreçte çok sadık bir müşteri kitlesi elde ettiklerini belirten Saadet Cankara, "10 yılın üstünde standart müşterilerimiz var. Her yıl ekim zamanı telefon açıp sipariş veriyorlar, gelip buradan alabiliyorlar. Gölgelik alanda oturuyorlar, çay ikram ediyoruz. 3 çocuk annesiyim. Eşim daha önce manavlık yapıyordu, ben bu işi çok seviyorum. Düşündük, böyle bir şey yapmaya karar verdik. Organik yetiştirdiğimiz için milleti memnun ediyoruz. Müşterilerimiz tadına bakıp beğeniyor, komşusuna söylüyor, arkadaşına söylüyor. Bazı müşteriler ‘siz çok uygun veriyorsunuz’ diyor. Tarladan verdiğimiz için hal fiyatına, pazar fiyatına satıyoruz. Yüksek bir fiyatı yok. Bu tarladan edindiğim gelirle 3 çocuk okuttum. Biri polis, biri laborant, biri de bilgisayar mühendisi. Bu sene laborant olan küçük oğlumla tek kaldık" şeklinde konuştu.

"HER YIL GELİYORUZ"

Uzun zamandır salatalıkları tarladan aldığını ve ailesinin de çok beğendiğini aktaran müşterilerden Rukiye Tekkol ise "Saadet ablanın tarlasına yaklaşık 5-6 yıldır geliyorum. Her yıl buradayım. Salatalık almaya geliyorum. Çok iyi oluyor, çocuklar çok seviyor, taze ve organik oluyor. Biz çok memnunuz, tavsiye ederim. Fiyatı da yerli üretim ve organik olduğu için gayet uygun. Biz çok seviyoruz ailece çok beğeniyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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