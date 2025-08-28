Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Yaşam > 190 metre uzunluğunda! Bodrum'a demir attı

190 metre uzunluğunda! Bodrum'a demir attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

190 metre boyundaki lüks yolcu gemisi "Evrima", 279 yolcusuyla birlikte Bodrum’a geldi. Geminin akşam saatlerinde Santorini Limanı’na hareket edeceği öğrenildi.

2022 yılında inşa edilen 190 metre boyunda 24 metre genişliğindeki lüks yolcu gemisi "Evrima", hareket ettiği Rodos Limanı’ndan sabah saatlerinde Bodrum’a giriş yaptı.

190 metre uzunluğunda! Bodrum'a demir attı - 1. Resim

Gemi Yanaşma İskelesi’ne yanaştırılan Malta bayraklı gemide ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 279 yolcu, 259 personel yer alıyor. Gemi, akşam saatlerinde Santorini Limanı’na hareket edecek.

