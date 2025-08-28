190 metre uzunluğunda! Bodrum'a demir attı

2022 yılında inşa edilen 190 metre boyunda 24 metre genişliğindeki lüks yolcu gemisi "Evrima", hareket ettiği Rodos Limanı’ndan sabah saatlerinde Bodrum’a giriş yaptı.

Gemi Yanaşma İskelesi’ne yanaştırılan Malta bayraklı gemide ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 279 yolcu, 259 personel yer alıyor. Gemi, akşam saatlerinde Santorini Limanı’na hareket edecek.