2,5 metre boyunda, 100 kilogram ağırlığında! Oltasına takılınca ne yapacağını şaşırdı

Çanakkale'de geçtiğimiz yıllarda Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarına kafa tutan Türk balıkçı İlker Özdemir'in, paragat avında oltasına yaklaşık 2.5 metre boyunda 100 kilogram ağırlığında mavi köpek balığı takıldı. Mavi köpek balığı daha sonra denize bırakıldı.

Gökçeada ilçesinde balıkçı İlker Özdemir, balık avlamak için arkadaşlarıyla birlikte tekneyle denize açıldı.

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100 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA

İlker Özdemir'in Kaleköy açıklarında paragat oltasına yaklaşık 2.5 metre boyunda, 100 kilogram ağırlığında mavi köpekbalığı takıldı. Özdemir, mavi köpek balığının o anlarını cep telefonuyla kaydetti.

"DÜNYANIN EN VAHŞİ KÖPEK BALIKLARI..."

Oltasına mavi köpek balığı takılan balıkçı İlker Özdemir, "Çok iri bir köpek balığı geldi. Mavi köpek diye geçiyor. Dünyanın en vahşi üçüncü köpek balığı. Son zamanlarda tüm Türkiye'de ara ara görüntüler görüyoruz. Ama bu bize gelen de gerçekten son zamanlarda oltalarımıza fazla takılmaya başladı. Dolayısıyla mavi köpek balığının artık kıyılara inmeye başladığını düşünüyorum. Geçmiş dönemlerde bu kadar rast gelmedik. Açıklarda trolün fazla avlandığını düşünüyorum. Yemi olmadığından hayvanlar kıyıya iniyor. Geçen sefer de yarım tonunu yakaladık. Bunlar dünyanın en vahşi köpek balıkları. Bunlar için tedbir alınmasının zamanı geldi de geçiyor bile. Yani avcılıkları biraz daha sınırlamalara getirilmesi gerekiyor. Özellikle trol ve gırgıra. Mutlaka tedbir alınmalı diye düşünüyorum" dedi.

Özdemir ve arkadaşları daha sonra oltadan kurtardıkları köpek balığını tekrar doğal ortamı olan suya bıraktı. Köpek balığı kısa bir süre sonra tekneden uzaklaştı.