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4 odalı dükkanda iğne atsan yere düşmez! 300 bin ürünlük koleksiyon için "Bu bir tutku" diyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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4 odalı dükkanda iğne atsan yere düşmez! 300 bin ürünlük koleksiyon için &quot;Bu bir tutku&quot; diyor
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da emekli tekniker Suat Dolunay, antikaya tutkusunu 4 odalı 150 metrekarelik dükkanına taşıdı. Binlerce parçadan oluşan antika koleksiyonu nedeniyle dükkanda adım atacak yer kalmadığını söyleyen Dolunay, "200 bin, belki 300 bin ürün var. Bu bir aşk, bu bir tutku" dedi.

Samsun Defterdarlığı'nda tekniker olarak çalıştıktan sonra 10 yıl önce emekli olan 60 yaşındaki Suat Dolunay, İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi’nde 5 yıl önce kiraladığı dükkânda hobi olarak antika ve retro ürünler toplamaya başladı.

4 odalı dükkanda iğne atsan yere düşmez! 300 bin ürünlük koleksiyon için "Bu bir tutku" diyor - 1. Resim

BİNLERCE ÇEŞİT ÜRÜN BİRİKTİRDİ

İlk zamanlar kuş besleyen Dolunay, zamanla bu hobisini bırakıp ilgisini antika eşyalara yöneltti. Gaz lambalarından radyolara, pikaplardan ahşap eşyalara, pirinç ve polyester süslerden saatlere, bıçaklardan tespihlere kadar binlerce çeşit ürün biriktiren Dolunay, dört odalı dükkânının her köşesini koleksiyonuyla doldurdu. Duvarlar, dolaplar, çekmeceler, hatta yerler bile antika eşyalarla kaplandı.

4 odalı dükkanda iğne atsan yere düşmez! 300 bin ürünlük koleksiyon için "Bu bir tutku" diyor - 2. Resim

"DÜKKANDA ADIM ATACAK YER KALMADI"

Antika tutkusu hakkında konuşan Dolunay, "Emekli olunca zaman geçiremedim. Önce bıçakla başladım, sonra tespih koleksiyonu yaptım. Her gün farklı bir şey görüp âşık oluyorsun. Aldıkça aldım, kuşlar gitti, bunlar kaldı. Dükkan doldu, neredeyse yürüyecek yer kalmadı. 200 bin, belki 300 bin ürün var. Bu bir aşk, bu bir tutku" dedi.

4 odalı dükkanda iğne atsan yere düşmez! 300 bin ürünlük koleksiyon için "Bu bir tutku" diyor - 3. Resim

4 odalı dükkanda iğne atsan yere düşmez! 300 bin ürünlük koleksiyon için "Bu bir tutku" diyor - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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