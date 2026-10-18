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Yaşam

43 ilde sağanak alarmı! Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayınladı

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43 ilde sağanak alarmı! Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayınladı
Başlık Resmi43 ilde sağanak alarmı! Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayınladı "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Şiddetli sağanak sonrası yaşanan sel felaketlerinin etkisi sürerken, Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayınladı. 43 il için sağanak uyarısı yapan Meteoroloji, İstanbul’da ise havanın çok bulutlu, 17 derece olacağını belirtti. Öte yandan AKOM ise yağışlı sistemin bugün İstanbul’u terk edeceğini belirtti.

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İstanbul sonbaharın ilk iki ayında aldığı yağıştan fazlasını iki günde alarak rekor yağışı yaşarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak yağış etkisinin süreceğini belirtti.

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Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde hava bugün parçalı ve çok bulutlu olacak. Hava sıcaklığının doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

43 ilde sağanak alarmı! Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayınladı
Başlık Resmi43 ilde sağanak alarmı! Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayınladı

43 İLDE SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji toplamda 43 il için sağanak yağış uyarısı yaparken, İstanbul’da ise bugün havanın parçalı bulutlu ve 17 derece olması bekleniyor. Meteoroloji uyarısında şöyle denildi:

Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Şırnak dışında) ile Çanakkale, Tekirdağ, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Çankırı, Niğde, Kayseri, Yozgat, Sivas, Ordu, Tokat, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır ve Batman çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu, Karabük, Kastamonu çevrelerinde kuvvetli, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

43 ilde sağanak alarmı! Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayınladı
Başlık Resmi43 ilde sağanak alarmı! Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayınladı

RÜZGAR ETKİSİ DE VAR

Öte yandan Meteoroloji rüzgar uyarısı da yaptı. Rüzgarın batı kesimlerde kuzey, iç ve güney kesimlerde güney yönlerden hafif, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

43 ilde sağanak alarmı! Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayınladı
Başlık Resmi43 ilde sağanak alarmı! Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayınladı

Meteoroloji’nin sağanak yağış uyarısında bulunduğu iller ise şöyle;

Bölgeİl Sayısıİller
Marmara Bölgesi1Çanakkale
Akdeniz Bölgesi3Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye
İç Anadolu Bölgesi6Ankara, Çankırı, Kayseri, Niğde, Sivas, Yozgat
Karadeniz Bölgesi14Artvin, Bartın, Bolu, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Ordu, Rize, Sinop, Tokat, Trabzon, Zonguldak
Doğu Anadolu Bölgesi14Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van
Güneydoğu Anadolu Bölgesi5Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis

AKOM: BUGÜN YAĞIŞ İSTANBUL'U TERK EDECEK

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) ise yağışlı sistemin bugün İstanbul’u terk edeceğini belirtti.

AKOM açıklamasında şöyle denildi:

Hafta başından beri etkili olan yağışlı havanın bugün(pazar) itibarıyla bölgemizi terk edeceği, halihazırda 15 derecelerin altına gerileyen sıcaklıkların artarak tekrardan mevsim normallerine yükseleceği öngörülüyor.

ORHAN ŞEN: PAZAR RİSK KALKIYOR

Öte yandan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de dün yaptığı açıklamada, İstanbul’da Avrupa Yakası’nda afet riskinin Cumartesi gecesi ortadan kalkacağını, Pazar günü sabah saatlerinden sonra risk kalmayacağını belirtmişti.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: HABER MERKEZİ
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