450 tanesinden ayda 1 gram çıkıyor! Aklına bile gelmezdi, üç ayda tamamladı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Hakan Ören, daha önce aklının ucundan geçmediği bir işe girişti. Üç ayda hazırlıklarını tamamlayarak tesis kuran Ören, akrep zehri üretimine başladı. Ören, akreplerden ayda bir sağım yaptığını belirterek 450 tanesinden 1 gram üretebildiklerini söyledi.

Hakan Ören isimli vatandaş, 3 yıl önce Güzelçamlı Mahallesi'nde kendilerine ait çiftlik evinin bahçesinde gördüğü akreplerin güçlü zehrini ve yaşamlarını araştırmaya başladı.

"Anadolu sarı akrebi" adı verilen türün zehrinin çeşitli alanlarda kullanıldığını bilgisini edinen Ören, çiftlik evinin bahçesine tesis kurma kararı aldı. İlgili kurumlardan gerekli izinleri alan genç girişimci, 3 ay önce içerisinde 850 akrep yer alan 500 metrekare alandaki tesisinde üretim hazırlıklarını tamamladı.

Hayvanlardaki zehir sağımını da öğrenen Ören, akreplerin 450'sinden yaklaşık 1 gramlık zehir alıyor. Özel tüplere bırakılan zehirler, sıfırın altında 45 derecede muhafaza ediliyor. Hayvanlar ise laboratuvar koşullarında 30 derece sıcaklıkta kontrol altında tutuluyor. Akrepler canlı un kurduyla beslenirken, tesisin elektriği de çatıya kurulan güneş enerjisi panelleriyle karşılanıyor.

Yaptığı işle ilgili açıklama yapan Ören, zehrin yurt dışında kozmetik sanayisinde oldukça ilgi gördüğünü belirtti. Bir süre sonra ihracata başlamayı planladığını dile getiren Ören, "Yurt dışında birkaç firmaya akrep zehri numunesi gönderdik. Kapasitemiz henüz yeterli olmadığı için siparişleri şimdilik bekletiyoruz. İsviçre ve Almanya öncelikli gelen firmalar oldu. Akrep zehri kozmetik sanayisinde ve antibiyotiklerin ham maddesi olarak kullanılıyor." dedi.

"450 AKREP TEK TEK SAĞILARAK 1 GRAMA YAKIN ZEHİR ELDE EDİYORUZ"

Ören, daha önce böyle bir işe gireceği aklının ucundan geçmediğini vurguladı. İlk olarak akrebin dayanıklılığını araştırdığını anlatan Ören, şu ifadeleri kullandı:

"Önce 3-5 akrebi, doğal ortamlarındaki habitata uygun kendi ofisimde incelemeye başladım. Hayvanları tanıdıkça daha çok bilgi sahibi oldum. Neredeyse bütün yaşamlarını inceledikten sonra bu işi yapmaya karar verdim. Şu an burada ortalama 850 akrebimiz var, hem sağım yapılıyor hem de hayvanların üremeleri kontrol altında tutuluyor. Laboratuvar koşulunda üretmeye de devam ediyoruz. Hedefimiz bunları daha da çoğaltmak. Şimdilik 450 akrep tek tek sağılarak 1 grama yakın zehir elde ediyoruz. Her sağım sonrası hayvanların bakımı oluyor. Ortalama 25 ila 30 derece arası sıcaklıkta, yüzde 65 ila yüzde 75 nem aralığını korumaya çalışıyoruz. Çünkü hayvanlar nemli ortamı çok seviyorlar o şekilde daha rahat bir pozisyonda kalabiliyorlar. 30 santimlik cımbızlarımız var hayvanla birebir temasta bulunmadan cımbızla hem yemini hem de suluklarını doldurup devam ediyoruz."

"HER BİR HAYVANIN SAĞIMI YAKLAŞIK 1 DAKİKA SÜRÜYOR"

Oldukça riski olan sağım işleminde hayvanın zehri boşaltması için kuyruğuna hafif düzeyde elektroşok veriliyor. Böylece akrep kuyruk kısmında tutulan tüpe zehrini bırakıyor. Tek tek yapıldığı için her bir hayvanın sağımı yaklaşık 1 dakika sürüyor. Zehir sağımı ise ayda bir gerçekleştiriliyor.