İnternette gördü! Ayda 0,5 gram üretiyor... Hepsi özel kapta, litresi 10 milyon dolar

Aydın'da 27 yaşındaki girişimci Hakan Ören internette akrep türlerini araştırıp sarı akrep ve zehir üretim tesisi kurdu. Sarı akreplerden aylık sağımlarda 0,5 gram zehir elde ettiklerini söyleyen Ören, hedefinin zehrin litresini ilaç ve kozmetik firmalarına 10 milyon dolara satmak olduğunu söyledi.

Kuşadası'nda yaşayan Hakan Ören, 3 yıl önce internette Türkiye'deki akrep türlerini araştırmaya başladı.

Yaptığı araştırmalarda akrep zehrinin başta kanser olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçların üretilmesinde etken madde olduğunu gören Ören, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinleri alıp, Ar-Ge çalışmasını da yaptıktan sonra sarı akrep ve zehir üretim tesisi kurdu.

ÖZEL KAPLARDA BESLİYOR

Ege ve Akdeniz bölgelerinde görülen 'aegaeobuthus gibbosus' cinsi 500 sarı akrebi özel kaplar içerisinde besleyen Ören, elde edeceği zehri ilaç ve kozmetik firmalarına satmayı hedefliyor.

"TÜRKİYE'DE HİÇ SARI AKREP ÜZERİNE ÜRETİM ÇİFTLİĞİ KURULMADI"

Güzelçamlı'daki çiftlikte Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaygın olarak görülen ve 'kara akrep' olarak bilinen türü de yetiştirdiklerini belirten Hakan Ören, "Şu an bizim ilk amacımız sarı akreplerimizi çoğaltmak. Çünkü bugüne kadar Türkiye'de hiç sarı akrep üzerine üretim çiftliği kurulmadı." dedi.

"10 MİLYON DOLARA SATMAYI HEDEFLİYORUM"

Ören konuşmasının devamında şunları söyledi: