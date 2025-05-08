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İnternette gördü! Ayda 0,5 gram üretiyor... Hepsi özel kapta, litresi 10 milyon dolar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın'da 27 yaşındaki girişimci Hakan Ören internette akrep türlerini araştırıp sarı akrep ve zehir üretim tesisi kurdu. Sarı akreplerden aylık sağımlarda 0,5 gram zehir elde ettiklerini söyleyen Ören, hedefinin zehrin litresini ilaç ve kozmetik firmalarına 10 milyon dolara satmak olduğunu söyledi.

Kuşadası'nda yaşayan Hakan Ören, 3 yıl önce internette Türkiye'deki akrep türlerini araştırmaya başladı.

İnternette gördü! Ayda 0,5 gram üretiyor... Hepsi özel kapta, litresi 10 milyon dolar - 1. Resim

Yaptığı araştırmalarda akrep zehrinin başta kanser olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçların üretilmesinde etken madde olduğunu gören Ören, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinleri alıp, Ar-Ge çalışmasını da yaptıktan sonra sarı akrep ve zehir üretim tesisi kurdu.

İnternette gördü! Ayda 0,5 gram üretiyor... Hepsi özel kapta, litresi 10 milyon dolar - 2. Resim

ÖZEL KAPLARDA BESLİYOR

Ege ve Akdeniz bölgelerinde görülen 'aegaeobuthus gibbosus' cinsi 500 sarı akrebi özel kaplar içerisinde besleyen Ören, elde edeceği zehri ilaç ve kozmetik firmalarına satmayı hedefliyor.

İnternette gördü! Ayda 0,5 gram üretiyor... Hepsi özel kapta, litresi 10 milyon dolar - 3. Resim

"TÜRKİYE'DE HİÇ SARI AKREP ÜZERİNE ÜRETİM ÇİFTLİĞİ KURULMADI"

Güzelçamlı'daki çiftlikte Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaygın olarak görülen ve 'kara akrep' olarak bilinen türü de yetiştirdiklerini belirten Hakan Ören, "Şu an bizim ilk amacımız sarı akreplerimizi çoğaltmak. Çünkü bugüne kadar Türkiye'de hiç sarı akrep üzerine üretim çiftliği kurulmadı." dedi.

İnternette gördü! Ayda 0,5 gram üretiyor... Hepsi özel kapta, litresi 10 milyon dolar - 4. Resim

"10 MİLYON DOLARA SATMAYI HEDEFLİYORUM"

Ören konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Sarı ve kara akrep zehri tıbbi açıdan çok önemli. Kanser hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlarda etken madde olarak karşımıza çıkıyor. Ancak sarı akrep zehri özellikle beyindeki tümörleri yok etmek için üretilen ilaçların önemli bir bileşeni. Aylık yaptığımız sağımlarda sarı akreplerden 0,5 gram zehir elde ediyoruz. Zehri şoklama etkisiyle eksi 45 derecede dondurup, özel soğutucu dolaplarda saklıyoruz. Zehrin litresini ilaç ve kozmetik firmalarına 10 milyon dolara satmayı hedefliyorum"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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