Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre ilçenin ilçenin liman mevkiinde dur ihtarına uymayan bir sürücü uygulama yapan polislere çarparak olay yerinden kaçtı. Meydana gelen kazada iki polis yaralanırken ilk belirlemelere göre ismi İ.B. olan bir polis memuru ise şehit oldu. İsmi henüz belirlenemeyen sürücü ise Pazar suyu mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.