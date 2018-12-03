Kemer ilçesinde gün içerisinde belirli aralıklarla yağan yağmurun ardından havada oluşan çift gökkuşağının eşsiz manzarası kendine hayran bıraktı. İki katlı gökkuşağının başlangıç ve bitim noktalarının tam olarak izlenebildiği gökkuşağı yaklaşık 20 dakika boyunca Kemer semalarında konuk oldu.
Yağmurun ardından beliren gökkuşağı hayran bıraktı
03.12.2018 - 17:21 | Son Güncelleme: 03.12.2018 - 17:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’nın Kemer ilçesinde yağmurun ardından havada oluşan çift gökkuşağının eşsiz manzarası kendine hayran bıraktı.
Kemer ilçesinde gün içerisinde belirli aralıklarla yağan yağmurun ardından havada oluşan çift gökkuşağının eşsiz manzarası kendine hayran bıraktı. İki katlı gökkuşağının başlangıç ve bitim noktalarının tam olarak izlenebildiği gökkuşağı yaklaşık 20 dakika boyunca Kemer semalarında konuk oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Antalya,
591631 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/591631.aspx
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