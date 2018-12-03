Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kemer ilçesinde gün içerisinde belirli aralıklarla yağan yağmurun ardından havada oluşan çift gökkuşağının eşsiz manzarası kendine hayran bıraktı. İki katlı gökkuşağının başlangıç ve bitim noktalarının tam olarak izlenebildiği gökkuşağı yaklaşık 20 dakika boyunca Kemer semalarında konuk oldu.

