Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'nin 'TSK ve emniyet yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, kapatılan askeri okul ve polis akademilerinden ihraç edilen 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekiplerince bugün önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, 9 kişi gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Aksaray'da FETÖ operasyonu, 9 gözaltı var
05.12.2018 - 11:57 | Son Güncelleme: 05.12.2018 - 12:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aksaray'da, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : Aksaray,fetö,haberler,operasyon,
591968 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/591968.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER