Beşiktaş Akatlar'da yoğun yağış sonrası toprak kaydı. Bir evde maddi hasar meydana gelirken, belediye ekipleri de bölgede güvenlik tedbiri aldı.
Beşiktaş'ta toprak kayması:Bir evde maddi hasar var
11.12.2018 - 09:10 | Son Güncelleme: 11.12.2018 - 09:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş Akatlar'da yoğun yağış sonrası toprak kaydı. Bir evde maddi hasar meydana gelirken, belediye ekipleri de bölgede güvenlik tedbiri aldı.
Etiketler : Beşiktaş Akatlar',
592880 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/592880.aspx
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