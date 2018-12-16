Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında yardım köprüsü olan “Askıda Ekmek” projesi, İstanbul genelinde yaygınlaşıyor. Projeye katkı sunan fırınlar, vitrinine “Askıda Ekmek Var” tabelası asıyor. Fırından ekmek alan hayırseverler, istedikleri sayıda ekmeğin parasını vererek askıya ekmek bırakabiliyor. Böylece o anda o fırındaki tabelada, kaç ekmek alınabileceği görülebiliyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO) 12 No’lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, projenin Anadolu Yakası’ndaki fırınların yüzde 30, Avrupa Yakası’ndakilerin ise yüzde 23’ünde uygulandığını söyledi. Demir, daha önce fırınlara gelen ihtiyaç sahibi vatandaşların çekinerek bayat ekmek istediğini ancak bu uygulamayla rahatlıkla taze ekmeğini alabildiğini ifade etti. Bunun bütün fırınlarda yaygınlaşması gerektiğini vurgulayan Demir, şöyle konuştu: İstanbul’da 15 milyon nüfus olduğunu varsayarsak 15 milyon civarında da ekmek tüketiliyor. Bunun 1 milyonunu da İstanbul Halk Ekmek üretiyor. Askıda Ekmek uygulaması da fırınlarda ekmek satışlarını artırıyor. Bu uygulamayla bağış yapan ile ihtiyaç sahibi arasında köprü oluşturuyoruz. İhtiyaç sahibi rahatlıkla parasını ödeyen bir müşteri gibi ekmeğini alabiliyor. Yardım etmek isteyene de bir kapı açılıyor. Fırıncılara bu uygulama maddi bir külfet getirmiyor, herkes de bu sisteme dahil olabiliyor. Şu an 813 fırında uygulanıyor. Herkesin masasında ekmeği olması için Askıda Ekmek uygulamasının kentteki 3 milyon civarındaki fırınımızın tamamında uygulanmasını talep ediyoruz.