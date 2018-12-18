Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı Ovacık köyünde bin 131 metre rakımlı tepede kurulu bulanan MGM Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonunun (OMGİ) ölçüm sonuçlarına göre 24 saatte metrekareye 490,8 kilo yağış ölçüldü.

Türkiye’de kaydedilen günlük en yüksek yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 17 Aralık günü ölçülen 24 saatlik toplam yağış miktarı olan 490,8 kilo değeri bugüne kadar Türkiye’de kaydedilen en yüksek günlük toplam yağış miktarı oldu. Bu rakam daha önce 1992 yılında Marmaris’de kaydedilen 466 kiloluk 24 saatlik günlük toplam yağış miktarını geçerek yeni bir rekor olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kayıtlarına geçti.

