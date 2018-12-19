Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 00.30 sıralarında Afyonkarahisar'ın merkez Erenler Mahallesi'nde meydana geldi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Bölümü öğrencisi Halil İbrahim Sarı (21), Erenler Mahallesi'ndeki 'Sinekli Kanal' olarak bilinen dere kenarında yürüyüşe çıktı. Bu sırada sokak köpekleri Sarı'yı kovalamaya başladı. Köpeklerden kaçmak isteyen Sarı dengesini kaybedip, dere yatağına düştü ve çamura saplandı. Gece boyunca kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalışan Sarı, tüm çabalarına rağmen başarılı olamadı.

AFAD VE İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Geceyi bataklıkta geçirmek zorunda kalan Sarı, havanın aydınlanmasıyla birlikte yardım çığlıkları atmaya başladı. Sarı'nın çığlıklarını duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekipleri, Halil İbrahim Sarı'yı saplandığı çamurlu alandan insan zinciri yaparak çıkardı.

Ekipler üzerlerindeki montları çıkartarak, hipotermiye girmemesi için Sarı'ya giydirdi. Sarı, çamur alana giremeyen ambulansa kurtarma ekipleri tarafından sedyeyle taşındı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Halil İbrahim Sarı'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.