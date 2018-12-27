İstanbul Boğazından Panama Bayraklı GSP Saturn isimli dev petrol platformu geçti. 5 bin 235 groston hacminde 52. 4 metre uzunluğundaki platformun geçişi sırasında Boğaz transit geçişlere kapandı. Geçiş sırasında kuleleri alçaltılan platforma Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı bağlı 5 adet römorkör eşlik etti.
İstanbul Boğazından dev petrol platform geçti
27.12.2018 - 13:12 | Son Güncelleme: 27.12.2018 - 13:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Panama bayraklı GSP Saturn isimli dev petrol platformu İstanbul Boğazından geçti.
Etiketler : istanbul,haberler,gemi,
595443 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/595443.aspx
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