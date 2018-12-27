İstanbul Boğazından Panama Bayraklı GSP Saturn isimli dev petrol platformu geçti. 5 bin 235 groston hacminde 52. 4 metre uzunluğundaki platformun geçişi sırasında Boğaz transit geçişlere kapandı. Geçiş sırasında kuleleri alçaltılan platforma Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı bağlı 5 adet römorkör eşlik etti. 