Ümraniye'de müteahhitler toprak sahibine kızarak binaya ateş açtı. Olay yerinde iki taraf birbirine girerken, polis gruba gaz sıkarak müdahale etti.
Toprak sahibine kızıp binaya ateş açtılar
28.12.2018 - 10:48 | Son Güncelleme: 28.12.2018 - 10:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ümraniye'de müteahhitler toprak sahibine kızarak binaya ateş açtı. Olay yerinde iki taraf birbirine girerken, polis gruba gaz sıkarak müdahale etti.
Etiketler : Ümraniye',
595582 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/595582.aspx
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