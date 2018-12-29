Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada;"Bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Pazar günü ilk saatlerde kar yağışlı geçecek. Hava sıcaklıklarında yer yer 8-10 derecelik düşüşler beklenmektedir.Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek"denildi.

Merkez ayrıca, bölge genelinde yer yer kuvvetli buzlanma ve don beklenmesi nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi.

İnternet sitesinden uyardı



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığı 1 ila 3 derece azalacak. Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin genelinde, yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışın Tekirdağ, Yalova, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgede güneybatı, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatı yönlerden orta kuvvette esmesi öngörülüyor.