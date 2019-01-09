Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Müge Anlı'nın programında Palu ailesinin hikayesiyle sarsıldı. ATVv ekranlarında yayınlanan programda, kızları ve torunlarının kayıp olduğunu iddia ederek başvuran Palu Ailesi'nde açığa çıkan olaylar Türkiye'nin gündemine oturdu.

TUNCER USTAEL VE EŞİ CANLI YAYINDA GÖZALTINA ALINDI

Günlerdir konuşulan Palu ailesi olayında flaş bir gelişme yaşandı. İddiaların beşiğindeki kilit isim Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael, canlı yayında emniyet ekipleri tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı.

Palu ailesine canlı yayında gözaltı Türkiye'nin konuştuğu Palu ailesiyle ilgili savcılık ve polis harekete geçti. Ailenin Kocaeli'deki evine baskın düzenlenirken, enişte Tuncer Ustael ve eşi de İstanbul'da katıldıkları programda canlı yayında kelepçelenerek gözaltına alındı.



GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Programın sunucusu Müge Anlı, yaşanan olaylar sonrası gözyaşlarını tutamadı. Anlı, gözyaşlarının mutluluk gözyaşları olduğunu ve kayıp olan Meryem Tahnal ve kızı Melike Tahnal'ın tek bir kemiği bulunması halinde mezarlarını kendisinin yaptıracağını söyledi.



