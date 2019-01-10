İl genelinde 4 gündür devam eden kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kent merkezindeki Hüsrevpaşa  Mahallesi'ndeki tek katlı evler kara gömüldü. Kent sakinleri evlerinin üzerinde  ve çevresinde biriken karları küreklerle temizledi.

TOKİ bölgesi, Hüsrevpaşa Mahallesi ve Çam Sitesi'nde de araçların  üzeri karla kaplandı. Kent merkezindeki bir otobüs durağı da yarıya kadar kara gömüldü.

Belediye ekipleri cadde, sokak ve mahallelerde temizleme çalışmalarını  sürdürüyor.

Çocuklar, temizlik çalışması sonucu yol kenarlarında biriken karda  oynadı.

 