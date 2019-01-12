Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde görevli 4 akademisyen tarafından yapılan ‘Ambalajlı İçmesuyu Örneklerinde Ağır Metal Analizi ve Risk Değerlendirmesi’ başlıklı çalışmayı örnek göstererek bir açıklama yayınladı. Sakarya’da çeşmelere ulaştırılan suyun kalitesine vurgu yapılarak, vatandaşların bu suyu gönül rahatlığıyla içebileceği ifade edildi.

“Ancak banyoda kullanılabilir nitelikte”



SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bursa Teknik Üniversitesi’nde görevli akademisyenler tarafından 43 farklı markanın içmesuyu örneğinde 16 farklı ağır metalin analizi yapıldı. Sonuçlara göre bazı şişelenmiş içmesularının dördüncü derece kalitede olduğu anlaşıldı. Kanserojen etkileri bulunan Baryum, Kurşun ve Stronsiyum ağır metalleri tespit edildi. Aynı zamanda bunların bazı organlarda birikme, mutasyon ve dejenerasyon gibi etkileri de bulunuyor. Kurumumuz tarafından vatandaşlarımızın musluklarına ulaştırılan suyun her bir aşaması en ince ayrıntılarına kadar bilimsel yöntemlerle takip ediliyor. En yüksek standartlarda arıtılarak musluklara ulaştırılıyor. Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından çocuklarda ishal oranlarıyla ilgili olarak yapılan incelemede de şişelenmiş su içen çocuklardaki ishal oranlarının çeşme suyu içenlere oranla çok daha fazla olduğu ortaya konulmuştu. Vatandaşlarımız sularını gönül rahatlığıyla çeşmelerinden içebilirler. Bu konuda hiçbir endişe duymalarına gerek yok” denildi.