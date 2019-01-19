Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esenler Belediyesi Cahit Zarifoğlu Gençlik, Bilgi ve Hikmet Evi (ESGEV), yarıyıl tatiline renkli bir kapanış töreniyle girdi. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen program, Kur’ân-ı kerim tilavetiyle başladı. Bir dönem boyunca öğrencilerin yaptıkları faaliyetlerin anlatıldığı sinevizyon gösterimi salonu dolduran öğrenci ve velilerden büyük alkış aldı.

Esenler’e bilişim şehri kurulacağını açıklayan Başkan Göksu, “Esenler’de yeni bir şehir kuruluyor. Bu şehir, Türkiye’de ilk defa kanunla ve özerk yönetmeliklerle kurulan bilişim şehri. Türkiye’nin ilk bilişim şehrini kuruyoruz. Çocuklarınızın geleceğine yönelik şehri biz kuruyoruz. Size düşen ise çocuklarınızı buraya yönlendirmek. Millet Bahçesi’nin yanında Türkiye’nin ilk kütüphane ve bilim vadisini kuruyoruz. Çocuğunuz bir şey keşfetmek istiyorsa kâşifler bölümüne götüreceksiniz, ‘Ben bilim insanı olacaktım, imkân yoktu’ mazeretini ortadan kaldırıyoruz. Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezimizde Teknoloji Vakfı ile birlikte Kodlama Merkezi açıyoruz. Genç kızlarımız ve genç erkeklerimiz için Millet Bahçesi’nin içine Gençlik Merkezi yapıyoruz. Çocuklarınız için güvenli merkezler olacak” dedi.