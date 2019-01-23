Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre kaza, Selendi-Kula yolunun 6. kilometresinde Kınık rampası mevkiinde meydana geldi. Selendi’den Salihli Organize Sanayi Bölgesine işçi taşıyan Sait E. yönetimindeki 45 J 9715 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Ali D. yönetimindeki 45 RY 500 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası her iki araç savrularak kullanılamaz hale gelirken, bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda 112 Acil Servis ambulansı ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada minibüste bulunan şoför Sait E., Taşkın Aydın, Güldane Tokkaş, Nurullah Tokkaş, Savaş Karakoç, Osman Karagöz, Mecnun Bayrak, Şengül Tokkaş, Muhammet Aydın, Hakkı Batmaz, Candan Batmaz, Gonca Kurtulmuş, Suzan Batmaz ve Recep Yeşilkula yaralanırken, otomobilde bulunan sürücü Ali D., Naide Dağhan (70), Naide Dağhan (22), Hüseyin Dağhan ve Buse Şentürk yaralandı. Kazada ağır yaralanan Sevgi Dağhan, kaldırıldığı Selendi Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Yaralılardan Sait E., Ali D., Şengül Tokkaş, Buse Şentürk, Naide Dağhan ve torunu Naide Dağhan, Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. 45 J 9715 plakalı işçi servisi şoförü Sait E. ve otomobilde bulunan 70 yaşındaki Naide Dağhan, Kula Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayı duyarak olay yerine gelen kazazedelerin yakınları sinir krizi geçirirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.