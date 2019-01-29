Doğu Anadolu bölgesinin güneydoğu kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu yönlerinden hafif ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de güneydoğudan yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 10
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 13
İzmir: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı 15
Adana: Parçalı bulutlu 17
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 16
Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16
Samsun: Parçalı bulutlu 16
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 13
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 2
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 12
Bugün Hava Nasıl Olacak? ( 29 Ocak Hava Durumu)
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu (Ardahan hariç) ile Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Kars, Bitlis, Hakkari, Van ve Ağrı çevrelerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Doğu Anadolu bölgesinin güneydoğu kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu yönlerinden hafif ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de güneydoğudan yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.
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