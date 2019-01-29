Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Anadolu bölgesinin güneydoğu kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu yönlerinden hafif ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de güneydoğudan yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 10

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 13

İzmir: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı 15

Adana: Parçalı bulutlu 17

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 16

Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Samsun: Parçalı bulutlu 16

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 2

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 12