Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, akşam saatlerinde Pozantı D-750 yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Adana yönüne giden bir yolcu otobüsü, önünde seyir halinde olan ve yön değiştirmek isterken manevra yapan hafif ticari araca çarptı. Kazada hafif ticari araçtaki aynı aileden Necim Ayağ ile Fidan Ayağ ve kızı Cemre hayatını kaybederken, Hasan Ayağ ile oğlu Emirhan ise yaralandı. Olay sonrası yolcu otobüsünde bulunan bir sağlık görevlisi kadın, yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, hayatını kaybeden Fidan Ayağ'ın hamile olduğu ve karnındaki çocuğun yaşadığı öğrenildi. Yaralılar, Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.