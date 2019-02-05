Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Şahne köyünde A.A. M.Y., M.G. ve M.F. isimli şahıslar bir telekomünikasyon firmasına ait kabloları çaldı. Şüpheliler durumun İl Jandarma Komutanlığına bildirilmesinin ardından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli Bartın Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemece şüphelilerden A.A., M.Y. ve M.F. tutuklanırken, M.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.