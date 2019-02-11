Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz cumartesi günü Eskişehir’de meydana gelen trafik kazasında, aynı araçta bulunan baba ve oğlu hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralanmıştı. Eskişehir Alpu karayolunda meydana gelen kazada, hafif ticari aracın karşı şeride geçerek tır ile çarpışması sonucu sürücü İlhan Sır ve oğlu Muhammed Sır (26), kaldırıldıkları hastanelerde hayatlarını kaybetmişti.

Olay sonrası sosyal medyaya da yansıyan bölgedeki bir güvenlik kamerası görüntüsü izleyenlerde büyük bir şaşkınlık uyandırdı. Kaza anından bir kaç saniye öncesini gösteren güvenlik kamerası görüntüsünde 26 EB 493 plakalı İlhan Sır iradesindeki hafif ticari aracın, yola aniden çıkan bir jeep çarpmamak için sola doğru direksiyon kırınca karşı şeride geçtiği ve tırla çarpıştğı anlaşılıyor.