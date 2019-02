Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, 1 hafta boyunca süren aşırı yağış nedeniyle Mut ilçesine bağlı Selamlı, Kadıköy, Esençay, Narlı, Çatalharman, Hamam, Evren, Ballı, Yukarı Köselerli, Mucuk ve Aşağı Köselerli mahallelerindeki karayolunda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle bazı yollar kapanırken bazıları ise kullanılamaz hale geldi. Kale ve Güllük mahallelerinde ise evin bir bölümünün kayarak yıkılması sonucu evler kullanılamaz hale gelirken, can kaybı olmadığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Mut Koordinasyon Müdürü Ferruh Baş, “Aşırı yağışlardan dolayı ilçemize bağlı Selamlı, Kadıköy, Esençay, Narlı, Çatalharman, Hamam, Evren, Ballı, Yukarı Köselerli, Mucuk ve Aşağı Köselerli mahalleleri yollarında heyelandan dolayı kaymalar ve göçükler meydana gelmiş olup, Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut ekiplerince anında ilk müdahaleler yapılmış yollarda gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Hava şartları ve imkanlar dahilinde çalışmalar hızlı bir şekilde yapılacak" dedi.



Selamlı Mahalle Muhtarı Eyüp Tanyeri, "Bir haftadır yağan yağmurlardan dolayı yolumuz heyelan olması sebebiyle kapalıdır. Buranın bir an önce yapılmasını istiyoruz. Yetkililerin duymasını istiyoruz. Şu an bir hastamız olsa mahallemizden Mut Devlet Hastanesine 5 kilometre, merkezden gidecek olursak yaklaşık 25–30 kilometre mesafe olduğundan dolayı buranın hem Ermenek yolu hem de Karaman yoluna bağlantısı olup ulaşım konusunda kısa yoldur. Buranın bir an önce yapılmasını istiyoruz” dedi.

Yolun derelerden gelen sularla kaplanıp bahçesinin sular altında kaldığını söyleyen bir bahçe sahibi kadın, "Bahçem sular altında kaldı kurumaya terk edilmiş durumda. Bu yola bir boru döşeyip önlem alınmadı" diyerek tepki gösterdi.