Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Serkan A. yönetimindeki kamyonet Çaycuma ilçesinden Bartın istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kontrolden çıkan aracın devrilmesi sonucu sürücü ile birlikte bulunan Yağmur E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.