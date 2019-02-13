Edinilen bilgiye göre, Serkan A. yönetimindeki kamyonet Çaycuma ilçesinden Bartın istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kontrolden çıkan aracın devrilmesi sonucu sürücü ile birlikte bulunan Yağmur E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Çaycuma'da yoldan çıkan kamyonet devrildi: 2 yaralı
13.02.2019 - 11:02 | Son Güncelleme: 13.02.2019 - 11:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak Bartın Karayolunda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Serkan A. yönetimindeki kamyonet Çaycuma ilçesinden Bartın istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kontrolden çıkan aracın devrilmesi sonucu sürücü ile birlikte bulunan Yağmur E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Çaycuma,kaza,yaşam haberleri,
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