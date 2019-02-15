Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'te çeşitli hırsızlık, kasten yaralama, konut dokunulmazlığı, mala zarar verme gibi suçlardan kaydı bulunan ve aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda iki kişi yakalandı

Yakalanan şahıslardan biri olan 49 suçtan kaydı bulunan A.H tutuklanırken, F.Ö isimli şahsın işlemlerinin ise devam ettiği vurgulandı.

Konu ile ilgili Gaziantep Valiliği’nden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımız ekiplerince 6136 sayılı kanuna muhalefet, hırsızlık, konut dokunulmazlığı ihlali, kasten yaralama, mala zarar verme vb. suçlarından aranan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirilmiştir. Yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde yeri tespit edilen ve toplam 49 ayrı suçtan aranan A.H isimli şahıs ile yine 2 ayrı suçtan aranan F.Ö yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan A.H isimli şahıs yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. F.Ö isimli şahsın ise adli işlemleri devam etmekte olup işlemlerinin tamamlanmasına müteakip Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecektir" ifadeleri kullanıldı.