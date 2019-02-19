Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyoğlu Sururi Mehmet Efendi Mahallesi, Keramet Sokak’ta hasta almaya giden bir ambulans, dar sokakta virajı alamayınca sıkışarak mahsur kaldı. Sokağın dar olması sebebiyle virajı dönemeyen ambulans, yol kenarındaki demirlere çarparak olduğu yerde sıkıştı. İhbar üzerine ambulansı sıkıştığı yerden kurtarmak için gelen itfaiye ekipleri, halatla ambulansı çekerek kısa sürede sıkıştığı yerden kurtardı.