Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Zonguldak Mithatpaşa Mahallesi Alemdar Caddesi üzerinde meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen Nazmi A., caddede karşılaştığı ismi öğrenilemeyen eski eşine çocuğunun yanında vurmaya başladı. Darp edilen kadın ve çocuğunun yardımına çevredeki esnaf ve vatandaşlar koştu. Nazmi A.'ya müdahale eden esnaflar Nazmi A.’yı yere yatırarak vurmaya başladı. Çevredekilerin de tepki gösterdiği Nazmi A.'yı linç edilmekten olay yerine gelen polis kurtardı. Polise de direnen Nazmi A., gazetecilere "Çek çek nerede paylaşacaksın onu?' diye tepki gösterdi. Kadını dövülmekten kurtaran esnaflardan Engin Ekşioğlu, "Durumu izledim. Çocuk ağlıyordu. Az ileri gidince adam, kadına bir tokat attı. O zaman gittim müdahale ettim. Yere yatırıp polisi aradık." dedi. Gözaltına alınan Nazmi A., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.