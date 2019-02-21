Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Sultangazi’deki bir iş yerine, internet üzerinden gizli kamera ve ses kayıt cihazları sattığı gerekçesi ile 11 Şubat’ta operasyon düzenlendi. Şüpheli Y.T. gözaltına alınırken adreste “jammer” adı verilen sinyal bozucu, gizli kamera, takip ve ses kayıt cihazlarından oluşan 545 parça elektronik eşya ele geçirildi. Şahıs, ifadesinde, yurt dışından kanun dışı yollarla getirdiği ürünlerin fiyatının türüne göre 80 ile 850 lira aralığında değiştiğini söyledi. Cihazların toplam piyasa değerinin 400 bin lirayı bulduğu belirtildi. Kendi internet sitesi üzerinden “Gerçek bir ajan olmak sizin elinizde” sloganı ile satış yaptığı ileri sürülen Y.T’ye idari para cezası uygulandı.