Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, saat 13.30 sularında Yeşillik Caddesi’nde S.G. isimli şahsa ait olduğu öğrenilen bir motosiklet satış ve tamir dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan kıvılcım kısa sürede büyüdü. Tamirhanede bulunan motosikletlerin ve malzemelerden dolayı yangın çok kısa sürede dükkanı sardı. Dumanlar, şehrin çeşitli yerlerinden de görüldü. Yangını gören mahalleli, hemen itfaiye ekiplerine haber verirken, çok sayıda itfaiye ekibi yangının olduğu dükkana sevk edildi.

Olay yerinde itfaiye ekiplerinin yanı sıra AKS görevlileri de hazır bulundu. Ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek yangını söndürürken, yangın sırasında dükkanda bulunan S.G.’nin oğlu ise yangını elinden aldığı yara ile atlattı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, dükkanın içinde bulunan ve alevlerin içinde kalan çok sayıda motosiklet yandı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.