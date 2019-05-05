Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da gece saatlerinde yağmurla beraber çamur yağdı. Açık alanda park halinde duran araçlar da, çamur yağmurundan nasibini aldı. Yağan çamur nedeniyle araçlar çamurla kaplandı. Sabah araçlarının başına gelen vatandaşlar, çamur içindeki arabalarıyla soluğu oto yıkamacılarda aldı.

Sabahın erken saatlerinde aracını yıkatmaya gelen Özcan Akdoğan, “Sabah kalktığımda arabamın üstüne çamur yağmıştı, o yüzden arabamı yıkatmaya geldim. Evde kahvaltı yapmak vardı, eşimle ve çocuğumla gezmek vardı ama arabam çamur olduğu için yıkattırdım” dedi.

'HER PAZAR SABAHI GÜNÜ NORMAL OLURDU AMA BU PAZAR DAHA KALABALIK'

Sıradan bir Pazar gününe oranla sabah mesaisine yoğun başlayan oto yıkamacılar da durumdan memnun. Yoğunluğun öğlen saatlerinde daha da artmasını bekleyen oto yıkamacı işletmecilerinden Serkan İsmail Avcı, “Çok yoğun mesaimiz var. Her Pazar günü normal olurdu ama bu Pazar daha kalabalık” dedi.

METEOROLOJİ 'ÇAMUR' UYARISI YAPMIŞTI

Meteoroloji, dün Marmara ve Ege'de Kuzey Afrika kaynaklı oluşacak toz taşınımı ve çamur şeklinde yağış konusunda vatandaşları uyarmıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Marmara ve Ege'de, bu gece saatlerinden sonra Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı beklendiğinden meydana gelebilecek görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verilmişti.