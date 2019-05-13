Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 5 derece artacak. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimler ile zamanla batı bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 24

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu 19

İzmir: Az bulutlu 29

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 28

Adana: Az bulutlu 32

Antalya: Az bulutlu ve açık 24

Samsun: Parçalı bulutlu 19

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 18

Erzurum: Parçalı bulutlu 16

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 26