Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 5 derece artacak. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimler ile zamanla batı bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 24 
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu 19 
İzmir: Az bulutlu 29 
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 28 
Adana: Az bulutlu 32 
Antalya: Az bulutlu ve açık 24 
Samsun: Parçalı bulutlu 19 
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 18 
Erzurum: Parçalı bulutlu 16 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 26 