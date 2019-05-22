Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Derneğin Zeytinburnu’ndaki merkezi ve 20 ülkede aynı gün değişik saat aralığında gerçekleşen iftar programlarına yakınlarıyla katılan yetimlere hediye paketleri verildi. Zeytinburnu’ndaki iftar yemeğinin sürprizi, ünlü sanatçı Yıldız Tilbe oldu. Deniz Feneri Derneğinin bağışçısı olan sanatçı, yetimlerle birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Tilbe, iftarını da ailelerle beraber açtı. Sanatçı, iftar sonrası 100 yetim ailesine ve çocuklarına bayram harçlığı dağıttı. Ramazan ayının ilk günlerinde Afrika’da susuzluk çeken Somali ve Gana’da anne babasının adını taşıyan “Ali ve Altun Tilbe Hayratı” adında iki su kuyusu açtıran Tilbe, aynı bölgede açılmak üzere iki kuyu sözü daha verdi.