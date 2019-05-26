Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dalmaz Mahallesi'nde ikamet eden İbrahim Kelleci'nin evinin önünde gezdirdiği köpeğine hızla gelen bir otomobil çarparak kaçtı. Kelleci yol kenarında bulunan çalılıklara fırlayan, Tarçın ismini verdiği köpeğini hemen kucaklayarak evinin bahçesine taşıdı. Köpeğine su tutarak kendisine gelmesini bekleyen Kelleci, nefes almadığını fark edince suni teneffüs ve kalp masajı yaparak Tarçın'ı hayata döndürdü.

Veterinere götürülen köpeğin arka bacağında çatlak olduğu öğrenildi.

Kelleci gazetecilere yaptığı açıklamada köpeğine bir otomobilin çarparak kaçtığını söyledi.

Köpeğini hemen evinin bahçesine getirdiğini ifade eden Kelleci, şunları kaydetti:

"Hareket etmiyordu. Kendine gelmesi için yıkadım. Kendine gelmeyince suni teneffüs ve kalp masajı yaptım. Geri dönünce hemen veterinere götürdüm. Arka bacağında çatlak var. Allah'a şükür kısa sürede iyileşecek. Aile olarak çok mutluyuz. Üzüntüm köpeğime çarpan otomobilin sürücüsünün kaçması. Köpek de olsa onun da bir canı var."