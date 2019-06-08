Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza saat 02.00 sularında TEM Otoyolu Beşiktaş Harp Akademisi Tünel geçişi Edirne istikametinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, iddiaya göre seyir halindeki sürücüsünün henüz ismi belirlenemeyen 34 RJ 5171 plakalı otomobil, makas atmaya çalıştığı sırada orta şeritte seyreden 33 CNT 40 plakalı panelvan araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle panelvan araç önce bariyerlere çarptı, ardından yan yattı. Otomobil ise çarpmanın ardından bariyerlere vurdu.

MAKAS ATAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Ortalığın savaş alınanına döndüğü kazada, 5’i çocuk 9 kişi yaralanırken, 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. İlk müdahalenin ardından yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılırken, ağır yaralanan bir kişinin hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü yaralı şekilde olay yerinde kaçtığı ileri sürüldü.

POLİS HER YERDE KAÇAN SÜRÜCÜYÜ ARIYOR

Olay yerindeki sağlık ekipleri ve vatandaşlar ise yaralının olup olmadığını öğrenmek için otomobil altında yaralı arama yaptı. Panelvan araçtan valizlerin ve eşyaların savrulduğu görüldü.

Yaralıların kaldırılmasının ardından temizlik görevlileri yolda çalışma yaptı. Bir süre tek şeritten trafiğin sağlandığı yolda, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü.

Makas attığı ve olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.