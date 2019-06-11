Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İhsangazi ilçesine bağlı Bozarmut Köyünde su isale hattındaki arızanın giderilmesi sırasında iki aile arasında tartışma çıkmış, çıkan tartışmada Kadir Gideroğlu (64) ile yeğenleri Mehmet Gideroğlu ve Hüseyin Gideroğlu, ayrıca Hüseyin’in eşi Merve Gideroğlu hayatlarını kaybetmişti.

Olayın ardından yapılan soruşturma kapsamında Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ile İhsangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olaya karıştığını tespit ettikleri mevcut köy muhtarı E. Gideroğlu, M. Gideroglu ve T. Gideroglu’nu gözaltına aldı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından köy muhtarı E. Gideroğlu, M. Gideroglu ve T. Gideroglu, geniş güvenlik önlemleri arasında Kastamonu’ya getirilerek burada adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları adli makamlarca köy muhtarı E. Gideroğlu tutuklandı, M. Gideroglu ve T. Gideroglu ise serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.