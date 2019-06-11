Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü ressam İbrahim Balaban 2 gün önce çoklu organ yetmezliğine bağlı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Şair Nazım Hikmet Ran’ın cezaevinde beraber kaldığı ve aynı zamanda resim yapmaya burada başlayan Balaban’ın cenazesi Şişli Camii’ne götürüldü. Taziyeleri Balaban’ın oğlu Hasan Nazım Balaban kabul ettiği cenazeye çok sayıda sanatçı dostu ve yakınları katıldı.

Balaban’ın cenazesi öğle namazına Şişli Camii’nde kılındı. Namazın ardından helallik alınarak dua edildi. Daha sonra Balaban’ın cenazesi defnedilmek üzere Osmangazi ilçesi Seçköy’e gönderildi. Balaban’ın cenazesi ailesi ve yakınlarının katılımlarıyla köy mezarlığında toprağa verildi.