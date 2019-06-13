Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, akşam saat 21.40 sıralarında Gevher Hatun Mahallesi 1782’nci Sokak’ta bulunan Gloria Apartmanı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, fiziksel engelli olduğu öğrenilen Yasemin C. (45), 5’inci kattaki evlerinin penceresinden henüz bilinmeyen bir nedenle aşağıya düştü. Yaklaşık 15 metre yüksekte beton zenine düşerek ağır yaralanan engelli kadın, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın polise bildirilmesi üzerine gelen ekipler, kadının düştüğü yere güvenlik şeridi çekti.

Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışmanın ardından Cumhuriyet Savcısı da olay yerine gelerek inceleme yaptı. Psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen Yasemin C.'nin intihar mı ettiği, yoksa kazayla mı düştüğü araştırılıyor.