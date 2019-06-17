Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

“Ben hayatta en çok babamı sevdim” demiş şair Can Yücel o ünlü şiirinde... Babası gelsin diye hasta olmayı sevecek, bundan zevk alacak kadar büyük bir özlem duygusunu anlatmış dizelerinde...

Evet, herkes babasını bir başka sever.

Kimi hiç görmediği babasıyla ahirette kavuşmayı dilerken, iki adım ötesinde olan görmez bile... Kimi “bu adam benim babam” gururunu yaşayacak kadar minnet doludur, bir diğeri “sen de adam mısın” diyecek kadar nefret...

Ama evlat nasıl olursa olsun baba güçtür, arkadaki dağdır, güvendir, dokunmadan, söylemeden, gözleriyle, kalbiyle sevendir baba... Ateşlendiğimizde yanımızda olamayan ama bunun için kalbi yanandır baba...

Peki neden yanımızda olamıyorlar?

Çünkü dünyanın bütün çalışma yasaları, çocuğu dünyaya getiren anneye vermiş bu konudaki bütün hakları. Elbette bunun fiziki birçok gerekliliği var ama ya manevi tarafı?

Bazen çocuğu doğarken bile yanında olamayan babaların yaşadıkları?

Belki hayatında bir kere yaşayabileceği heyecanlı kalp çarpıntısının yerine, acıyla hissettiği kalp çarpıntısı?

Evet, çalışma hayatında bugüne kadar hep böyle süregelmiş bu ‘anne’ özelinde izinler, ayrıcalıklar. Fakat son dönemde yeni nesil işverenlerin, yöneticilerin işbaşına geçmesiyle birlikte her şey değişmeye başladı. Babalara doğum iznini artıran, çocuklarının hastalığının yanı sıra karne günü, okulun ilk günü gibi zamanlarına eşlik etmesine fırsat tanıyan şirketler var artık. Çalışanın değerini bilen, onların manevi sorumluluklarını da yerine getirmesi için imkân veren şirketler... Fakat ne yazık ki henüz sayıları pek de çok değil. Yine de babalar ve baba adayları umut etmekten vazgeçmiyor.

Bu isteklerini de online istihdam platformu Kariyer.net’in Curiocity iş birliğiyle gerçekleştirdiği ‘Çalışma Hayatında Babalar ve Baba Olma Algısı’ araştırmasında dile getirmişler. Birçok baba kanunun kendisine verdiği babalık izninden haberdar ama az buluyor. Birçoğu, imkân sağlansa ücretsiz izne çıkıp bebeğinin yanında olmayı arzu ediyor. “Bebeğim doğdu, ben başka biri oldum” diyen babalar işlerinin de olumlu etkilendiğini ifade ediyor ve diyorlar ki “Baba dostu iş yeri sayısı artsın”. Araştırmanın, babaların isteklerine önem verilmesi gerektiğini gösterdiğini söyleyen Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal, babaya yasal izin dışında ekstra izin, esnek çalışma saati gibi imkânlar veren şirketlerin çalışan bağımlılığını artırdığını, işveren markasını güçlendirdiğini ifade ediyor.

Sorumluluğu paylaşıyorlar

Araştırmaya katılanların yüzde 50’si çocuğa ilişkin sorumluluğun eşinde olduğunu belirtirken “Yarı yarıya paylaştık” diyen babalar yüzde 45’lik, “Sorumluluk çoğunlukla bende” diyenler ise sadece yüzde 4’lük bir kesimi oluşturdu. Sorumluluğu bakıcı veya aile büyükleriyle paylaşanların oranı ise yüzde 1’de kaldı. Araştırma ayrıca, çalışan babaların haftada ortalama 18 saati, çalışmayanların ise 20 saati tamamen çocuklarına ayırdığını gösterdi.

Baba dostu şirket artsın

¥ Araştırmaya katılan baba ve baba adaylarının yüzde 87’si doğum sonrası 2 günden başlayan süre ile babalık izninden haberdar.

¥ Her 10 erkekten 7’si uzun dönemli babalık izni istiyor.

¥ Baba ve adayların yüzde 70’i “2 aydan 6 aya kadar babalık izni kullanır mısınız” sorusuna “evet” dedi, yüzde 45’i “işim olumsuz etkilenir” cevabını verdi.

¥ Yüzde 66’sı şirketlerin ‘baba dostu’ olmadığını söylüyor.

İş yerinden neler istiyor?

¥ Çocuklarla vakit geçirmek için bir yıl boyunca kullanılabilecek şekilde 10 gün izin alınabilmesi: (%36)

¥ Karne ve sınav günleri gibi özel günlerin babaların yıllık izninden düşülmemesi: (%33)

¥ Şirketlerin anaokulu, dil okulu, yaz okulu ve spor eğitimi veren özel kurumlarla özel indirim anlaşmaları yapması: (%33)

¥ Çalışan babaların çocuklarına özel indirimli

sosyal etkinlikler sunulması: (%28)

¥ Babalara esnek saatler ve evden çalışma opsiyonlarının sunulması: (%28)

¥ Anne sütünün yeterli gelmediği durumlarda 3 yaşına kadar olan çocuklar için mama yardımının yapılması: (%25)

¥ Babalara da anneler gibi ücretsiz izin hakkının sunulması: (%25)