Balçık Mahallesi'ndeki palet imalathanesine ait konteynerde semaverdeki kıvılcımın çevredeki paletlere sıçramasıyla yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerinde itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Konteynerdeki paletler tamamen yanarken imalathanede maddi hasar meydana geldi.
Kocaeli'de palet imalathanesinde korkutan yangın
25.06.2019 - 08:02 | Son Güncelleme: 25.06.2019 - 08:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde orman ürünleri imalathanesine ait konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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