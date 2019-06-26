Tuzla Yayla Mahallesinde saat 17:00 sıralarında, seyir halinde olan bir hafriyat kamyonu, kavşakta karşı karşıya geldiği bir halk otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüsün yol kenarında park halinde olan bir otomobile çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Feci kaza nedeniyle 10 kişi yaralandı. Yaralılardan bazıları olay yerine gelen ambulans ile bazıları da kendi imkanlarıyla hastanelere gitti. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, yol trafiğe kapandı.
Tuzla’da zincirleme kaza!
26.06.2019 - 18:06 | Son Güncelleme: 26.06.2019 - 18:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tuzla’da seyir halinde olan bir hafriyat kamyonu yolda ilerleyen halk otobüsüne çarptı. Kontrolden çıkan otobüsün de park halindeki otomobile çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 10 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kaza anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Tuzla,
633216 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/633216.aspx
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